Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Desene Gamalı Haça Benziyor

Oyuncu Mehmet Emin Eren, cuma namazını Sağlık Bakanlığı'nın Sıhhıye binasındaki mescitte kıldı. Eren, yerdeki halının motifinin Naziler'in kullandığı gamalı haça benzemesine tepki gösterdi. Eren, bakanlığa şikayet etti.

'ŞERO AĞA' OLARAK ANILIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, oynadığı bir filmdeki karakterden dolayı 'Şero Ağa' olarak anılan sanatçı Mehmet Emin Eren'in 'Gamalı Halı' iddiası tartışmalara yol açtı.

Mehmet Emin Eren

"PALTOMUZU SEREREK EDA ETTİK"

Eren, Sıhhıye'deki Sağlık Bakanlığı binasında Cuma namazı kıldı. Ancak üzerinde namaz kıldığı halının motifini gamalı haça benzetti. Mehmet Emin Eren "Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Bu halıyı bu mescide hangi delikanlı aldıysa çıksın ortaya tanımak istiyorum" dedi.

"CİDDİYETSİZLİK HAD SAFHADA"

Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan Eren tepkisini sosyal medya hesabından da paylaştı ve "Ciddiyetsizlik had safhada" dedi. Eren'in takipçileri ise, "İmam maaşına bakar, halıya bakmaz ağam" yorumları yaptı.