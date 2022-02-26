Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Burak Sağyaşar, Med Yapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy annesinin cenazesine koltuk değneğiyle katıldı. Yapımcı Burak Sağyaşar'ın geçtiğimiz hafta Uludağ tatilinde ayağını kırdığı ortaya çıktı.

Eşi Hatice Şendil ve oğlu Can'la Uludağ'a giden yapımcı Burak Sağyaşar, kayarken ayağını kırdı. Bir süre koltuk değnekleriyle dolaşacağını söyleyen Burak Sağyaşar, fizik tedavilerine de devam ediyor.

Burak Sağyaşar, önümüzdeki günlerde koltuk değneklerinden kurtulacak. Bir dönem oyunculuk yapan Burak Sağyaşar, Ocak 2017 yılından beri TIMS&B Productions şirketinde Timur Savcı ile ortalıklık yapıyor.