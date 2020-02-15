: Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi

15.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:51

Askerliğini yaptıktan sonra ekranlara dönmek için görüşmelerini sürdüren Can Yaman, İtalya'dan gelen Survivor teklifini reddetti.

Can Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini yerinden oynatmıştı. Ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından dizi projesi iptal edilmişti.

KABUL ETMEDİ!

Yaman, dizi projesinin iptalinin ardından İtalya'da yayınlanan 'Survivor'ın sunuculuğu için görüşmeler yapmıştı. Sözleşme aşamasına geldiği anlaşmada Can Yaman'a 'yardımcı sunuculuk' teklifi yapıldı. Ünlü oyuncu da bu teklifi geri çevirdi.

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