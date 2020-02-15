Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
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Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi

Can Yaman, İtalya'dan gelen Survivor sunuculuğu teklifini 'yardımcı sunucu' olacağı için reddetti.

15.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:51
Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi

Askerliğini yaptıktan sonra ekranlara dönmek için görüşmelerini sürdüren , 'dan gelen Survivor teklifini reddetti.

Can Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla gündemini yerinden oynatmıştı. Ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından dizi projesi iptal edilmişti.

KABUL ETMEDİ!

Yaman, dizi projesinin iptalinin ardından İtalya'da yayınlanan 'Survivor'ın sunuculuğu için görüşmeler yapmıştı. Sözleşme aşamasına geldiği anlaşmada Can Yaman'a 'yardımcı sunuculuk' teklifi yapıldı. Ünlü oyuncu da bu teklifi geri çevirdi.


Haber Videosu

: Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
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