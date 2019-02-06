Show TV ekranlarında yayınlanıp final yapan İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi.

"DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZEL"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzel oyuncu ev halini paylaştığı fotoğrafına, "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Soral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be gerçekten çok güzelsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal haliniz makyajlı halinizden daha güzel." yorumunu yaptı.