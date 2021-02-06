Ünlü müzisyen Jehan Barbur'un sevgilisi ortaya çıktı!
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Ünlü müzisyen Jehan Barbur'un sevgilisi ortaya çıktı!

06.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:50
Ünlü müzisyen Jehan Barbur'un sevgilisi ortaya çıktı!

Türk pop ve caz müziğinin sevilen ismi Jehan Barbur yeni bir aşka yelken açtı. Uzun yıllardır hiçbir erkekle el ele dahi görüntülenmeyen Barbur, yeni aşkıyla dudak dudağa poz verip aşkını haykırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 2002 yılında profesyonel müzik hayatına başlayan, bugüne kadar seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen Jehan Barbur'un özel hayatı hep merak konusu olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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