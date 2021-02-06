Ünlü müzisyen Jehan Barbur'un sevgilisi ortaya çıktı!

Türk pop ve caz müziğinin sevilen ismi Jehan Barbur yeni bir aşka yelken açtı. Uzun yıllardır hiçbir erkekle el ele dahi görüntülenmeyen Barbur, yeni aşkıyla dudak dudağa poz verip aşkını haykırdı. İşte detaylar...