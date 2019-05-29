Ünlü model Kylie Jenner, turuncu elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

21 yaşındaki reality yıldızı Kylie Jenner, pazartesi günü Los angeles'te davetli olduğu bir yemeğe Avustralyalı moda tasarımcısı Julian Macdonald'ın tasarladığı 12 bin 742 sterlin yani 97 bin lira değerindeki vücudunun büyük bir bölümünü açık bırakan elbisesiyle katıldı.

MARKASININ BAŞARISINI KUTLADI

Jenner'in turuncu renkli elbisesi, 2019 yılı bahar koleksiyonunda yer alıyor.Jenner'in altına 760 dolar değerinde topuklu ayakkabı giydiği elbisesini, sahibi olduğu Kylie Skin markasının kozmetik ürünlerinin piyasaya çıktıktan bir kaç saat içinde tükenmesini kutlamak için verilen yemeğe katılırken giydi.

İşte güzel modelin fiyatıyla dudak uçuklatan elbisesi: