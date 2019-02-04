Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü

Rusya'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model Karina Shankina'nın evini kiralaması için gezdirdiği adam tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

KÜVETTE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Rusya'nın Orenburg şehrinde yaşayan 20 yaşındaki model Karina Shankina, evini kiraya vermek için gazeteye ilan verdi. Shankina'dan bir süre haber alınamayınca annesi polise haber verdi. Modelin kiraya vermek istediği apartman dairesine gelen polis, Shankina'nın çıplak bedenini banyosundaki içi su dolu küvetinde ölü olarak buldu. Evi kiralamaya gelen adamın Shankina'nın kendisinin polise ihbar etmemesi için öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, Shankina'yı öldüren adamın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Adam suçlamaları kabul etti.