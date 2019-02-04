Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü
Rusya'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model Karina Shankina'nın evini kiralaması için gezdirdiği adam tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Rusya'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model Karina Shankina'nın evini kiralaması için gezdirdiği adam tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
KÜVETTE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Rusya'nın Orenburg şehrinde yaşayan 20 yaşındaki model Karina Shankina, evini kiraya vermek için gazeteye ilan verdi. Shankina'dan bir süre haber alınamayınca annesi polise haber verdi. Modelin kiraya vermek istediği apartman dairesine gelen polis, Shankina'nın çıplak bedenini banyosundaki içi su dolu küvetinde ölü olarak buldu. Evi kiralamaya gelen adamın Shankina'nın kendisinin polise ihbar etmemesi için öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, Shankina'yı öldüren adamın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Adam suçlamaları kabul etti.
YORUMLAR (9)
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Orenburg Kazakistan sinirinda çok pis bi kent,3 dukkandan biri birahane,akli dengesi yerinde insan orda zor bulunurCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ya bi kerede fani insan olduğunuzu düşünerek ve empati yaparak yorum yapın.hiç olmazsa sadece bu habere insani yorumlar yapın.hepinizin 20 yaşında annesi olduCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Teşke öldürmeseydi sadece ilişkiye girseydiCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Göbeğini kaşıyan ADAM Akşam olsada yatsak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadınlar ne çektiniz be erkeklerden.dünya dizin hatrınıza dönüyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır