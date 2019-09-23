Ünlü modacının düğününe katılan Kraliyet gelini Meghan Markle, kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı
Ünlü modacı Misha Nonoo'nun düğününe katılan Düşes Meghan Markle, elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı.
Misha Nonoo'nun evlilikleri için Pazartesi günü Afrika kraliyet turuna çıkmadan önce İtalya'nın başkentine uçtular.
YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ
Modacı Misha Nonoo bir süredir birlikte olduğu Mikey Hess ile Roma'da evlendi. Ünlü ismin düğünü adeta yıldızlar geçidine döndü. Kraliyet gelini Meghan Markle ise şıklığı ile göz kamaştırdı. Düğünde Ivanka Trump, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry, Prens Harry ve Meghan Markle ile kuzeni Prenses Beatrice, James Corden, Karlie Kloss törenin konukları arasındaydı.
9 BİN EURO DEĞERİNDE
Kraliye gelini Meghan Markle, 9 bin euro değerindeki V yakalı, payetler ve kabarık kollu siyah renkli elbisesiyle büyüledi.
TANIŞTIRAN KİŞİ
Prens Harry ve Meghan Markle da törendeydi. Misha Nonoo, Prens ile Markle'ı tanıştıran ve ilk buluşmayı ayarlayan kişi olarak biliniyor.