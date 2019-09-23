Ünlü modacı Tolga Çam, şehit ve gazi yakınlarına gelinlik dikme sözü verdi

Ünlü modacı Tolga Çam, şehit ve gazi yakınlarına gelinlik dikme sözü verdi

Ünlü modacı Tolga Çam, canlı yayında şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz gelinlik dikeceğinin sözünü verdi.

23.09.2019 12:54

Tasarımlarıyla moda dünyasında hatırı sayılır isimlerinden olan Tolga Çam'dan canlı yayında şehit ve gazi yakınlarını sevindiren anlamlı bir adım geldi.

CANLI YAYINDA ANLAMLI HAREKET

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sevindiren bir olay yaşandı. Seda Sayan başta olmak üzere birçok ünlüye kıyafet tasarlayan genç modacı Tolga Çam, telefonla bağlandığı programda verdiği sözle ekran başındakileri ve program sunucularını duygulandırdı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA SÖZ VERDİ

Ünlü modacı Tolga Çam programa bağlanıp "Gerçekten ihtiyaç sahibi olan şehit ve gazi yakınlarına gelinlik, kınalık ve nişan elbisesi yapacağının" sözünü verdi.

10'UNCU YILINDA DA AYNI JESTİ YAPMIŞTI

Tolga Çam, meslek hayatının 10. yılını da şehit ve gazi aileleri yararına düzenlediği 25 parçalık özel koleksiyonla kutlamıştı.

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YORUMLAR (3)

  • MUSSA:
    Yahu adam aklın kendine yetmiyor çıkmışsın yalanlarla ahkam kesiyorsun milete sahtekar Miliyeçiliğide kendine çevirdin.
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  • BUSE:
    BAŞKALARIN HAYATLARINI MERCEK ALTINA ALIYORLAR. . KENDİ ÖZEL HAYATLARI ELEŞTİRDİKLERİ İNSANLARDAN DAHA KARIŞIK. . . . . . . . . . . . . .
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