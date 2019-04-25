Ünlü Modacı İvana Sert'in, Aldığı Ödül Boşnakların Tepkisine Neden Oldu!
İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen gecede, 2018 yılının "En İyi Modacı"sı ödülü Ivana Sert'e verildi. Ivana Sert'e, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun ödül vermesi Boşnakların tepkisine neden oldu.
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından geçen hafta sonu düzenlenen 2018 Best Of Rumeli ödüllerinde İvana Sert'e ödül verilmesi krize neden oldu.
ÇETNİK SELAMI VERMİŞTİ
İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen gecede, 2018 yılının "En İyi Modacı"sı ödülü Ivana Sert'e verildi. Ivana Sert'e, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun ödül vermesi Boşnakların tepkisine neden oldu. Boşnaklar, Ivana Sert'in 2012 yılında "Çetnik Selamı" verdiğini hatırlattılar.
ÇETNİK SELAMI NEDİR?
Merkezi Sırbıstan'da olan ırkçı Çetnik çeteler, ikinci dünya savaşı dönemi ve sonrasında komünistlere karşı Balkanların çeşitli bölgelerinde çarpışmışlardı. Bosna'daki soykırım sırasında başlarında Miloseviç Kasabı, ırkçı çete Çetnikler, 200 bin Bosnalıyı katletmişti.
Çetnik selamı serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer ve Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak ailelerin serçe ve yüzük parmaklarını keserek ömürleri boyunca Çetnik selamı vermeye mahkum ettikleri de öne sürülüyor.
Öte yandan Türkiye'de ve dünyadaki birçok Sırp sporcu da farklı dönemlerde Çetnik selamı vermiş, bu selamı ırkçı bir mesaj olarak değil sadece zafer anlamında verdiklerini söylemişlerdi.
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deport edin beni gitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Elin sirbi burdan ekmek yigiyo daha ne diyim !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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otur sun lar söyleyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah akıl fikir versin insanlara. Ivananın da işi gücü yok çetnik selamı verecek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bosnak kardeslerimiz hakli bunun mensubu bulundugu katil sirplar yuzbinlerce bosnali kardeslerimizi katlettiler odul veren kurumu kiniyorum bosnak kardeslerimin yanindayimCevap Yaz Yayından Kaldır