Ünlü Manken Çağla Şıkel ve Hatice Birbirine Girdi
Ünlü manken Çağla Şıkel, podyumda kalçasını açan Hatice hakkında "Podyuma çıkacağım kişileri mutlaka bilirim herkesin kendi gösterişi" dedi. Şıkel'e cevap veren Hatice ise "Ah be canım en azından tostumu yeyip beklemedim otel odasında evli adamı" dedi.
Son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, modacı Cengiz Semercioğlu'nun defilesinde bir anda elbisesini kaldırarak kalçasını gösterdi. Bu görüntüleriyle olay yaratan Hatice ile manken Çağla Şıkel arasında tartışma çıktı.
Hatice, üstü kapalı şekilde kendisini eleştiren Şıkel'e geçmişte yaşanan bir olayla ilgili konuşarak cevap verdi.
"HERKESİN KENDİ GÖSTERİŞİ KENDİ YÜRÜYÜŞÜ"
Muhabirlerin Hatice'nin yaptığı kalça hareketiyle ilgili sorulara cevap veren Çağla Şıkel, "Podyuma çıkacağımı kişileri önceden mutlaka biliyorum. Çıkan herkese saygı duyuyorum. Asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum herkesin kendi gösterişi herkesin kendi yürüyüşü" dedi.
"OTEL ODASINDA EVLİ ADAMI BEKLEMEDİM"
Şikel'in bu sözlerine Hatice'den cevap gecikmedi. Hatice Şikel'in bu sözlerinden rahatsız oldu ve çok sert açıklamalar yaparak "Bir zamanların tostçu çağlası bunu sen mi söylüyorsun? ah be canım en azından tostumu yeyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhatap olup olmayacağımı da neyse." dedi.
"TOSTUMU YEDİM BEKLİYORUM"
2002 senesinde Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek ile Çağla Şıkel arasındaki mesajlaşma magazin gündemine bomba gibi düşmüş. İddiaya göre; Çağla Şıkel, Yüksel Ak ve Şenol İpek, bir iş dolayısıyla tatil beldesindeki bir otelde kalıyorlar. Ve Çağla Şıkel, Şenol İpek'e "Tostumu yedim seni bekliyorum" diye bir mesaj atıyor.
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Allaha büyük konuşmayalımda kimin eli kimin cebinde belli değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Al birini Vur öbürünü....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bİ DE EVLİ ERKEK ADAM OLUP YERİNİ HADDİNİ BİLSE,KADINLARA KENDİLERİNİ "TUVALET PEÇETESİ" GİBİ KULLANDIRMASA - EKSİKLİK VE KUSUR KADINDA GÖZÜKMEZ !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Rezillik Yerlerde..Birbirlerinin açıklarını artık ortalığa döküyorlar.. İğrenç..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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HATİCE HAKKINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADLİ MAKAMLARI . MÜSTEHCEN HAREKETLERDEN YASAL İŞLEM YAPARAK. BU MİLLETİN VE TOPLUMUN AHLAKINI ALANEN AYAKLAR ALTINA ALMAKTAN İŞLEM BAŞLATMALI. TOPLUMUN AHLAKİ DEĞERLERİ BU KADAR AYAKLAR ALTINDA DEĞİL. BU NE REZALET. BU NE SAÇMALIKTIR. ÖZGÜRLÜK BU DEĞİLDİR. HER ŞEYİN ADABI USULÜ VAR KARDEŞİM. BİZ SİZİN KALÇALARINIZI İZLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ. NERENİ AÇARSAN AÇ BİZE NE . BUNLARI HABER YAPMAYIN KARDEŞİM.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır