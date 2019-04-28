Ünlü Manken Çağla Şıkel ve Hatice Birbirine Girdi

Son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, modacı Cengiz Semercioğlu'nun defilesinde bir anda elbisesini kaldırarak kalçasını gösterdi. Bu görüntüleriyle olay yaratan Hatice ile manken Çağla Şıkel arasında tartışma çıktı.

Hatice, üstü kapalı şekilde kendisini eleştiren Şıkel'e geçmişte yaşanan bir olayla ilgili konuşarak cevap verdi.

"HERKESİN KENDİ GÖSTERİŞİ KENDİ YÜRÜYÜŞÜ"

Muhabirlerin Hatice'nin yaptığı kalça hareketiyle ilgili sorulara cevap veren Çağla Şıkel, "Podyuma çıkacağımı kişileri önceden mutlaka biliyorum. Çıkan herkese saygı duyuyorum. Asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum herkesin kendi gösterişi herkesin kendi yürüyüşü" dedi.

"OTEL ODASINDA EVLİ ADAMI BEKLEMEDİM"

Şikel'in bu sözlerine Hatice'den cevap gecikmedi. Hatice Şikel'in bu sözlerinden rahatsız oldu ve çok sert açıklamalar yaparak "Bir zamanların tostçu çağlası bunu sen mi söylüyorsun? ah be canım en azından tostumu yeyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhatap olup olmayacağımı da neyse." dedi.

"TOSTUMU YEDİM BEKLİYORUM"

2002 senesinde Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek ile Çağla Şıkel arasındaki mesajlaşma magazin gündemine bomba gibi düşmüş. İddiaya göre; Çağla Şıkel, Yüksel Ak ve Şenol İpek, bir iş dolayısıyla tatil beldesindeki bir otelde kalıyorlar. Ve Çağla Şıkel, Şenol İpek'e "Tostumu yedim seni bekliyorum" diye bir mesaj atıyor.