: Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar

13.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:28

Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la, son dönemlerin komedi dalında yükselen isimlerinden Doğu Demirkol'un aşk yaşamaya başladıkları dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü.

Farah Zeynep Abdullah

AŞK, KATILDIKLARI FESTİVALDE BAŞLADI

Söylentilere göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.

Doğu Demirkol

Bilindiği gibi Farah Zeynep Abdullah, Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde noktalamıştı.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

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