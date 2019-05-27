Ünlü İsimlerin Sahne Alacağı Festivalde Caretta Caretta'lar Zarar Görmesin Diye Dilekçe Verildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıllarda özel bir şirkete kiralanan Mersin'in Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi deniz sahilindeki Tabiat Parkı'nda, Mersin Popfest isimli bir etkinlik yapılıyor. 3 gün düzenlenmesi beklenen festivalde Murat Boz, Aleyna Tilki, Hande Yener, Simge, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettah Can gibi başarılı isimler sahne alacak.

BAKANLIĞA BAŞVURDU

Sözcü'de yer alan habere göre; Yıllardır bölgedeki Caretta Carettalar ile ilgili çalışmalar yürüten Mersin Üniversitesi Deniz kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Caretta Caretta yuvalarının zarar göreceğini gerekçe göstererek festivalin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurdu.

109 YUVA TESPİT EDİLDİ

2006 yılından bu yana bölgede Caretta Caretta'lar için çalışma sürdürdüklerini ve şimdiye kadar 109 yuva tespit ettiklerinden bahseden Prof. Ergene "Bölge, deniz kaplumbağalarının her iki türü olan Chelonia Mydas Caretta Caretta'nın de kesiştiği ender noktalardan biridir. Ayrıca nesli tehlike altında olan başka bir endemik canlı, Kum Zambağı'nın yayılım alanını ve habitatını oluşturmaktadır." dedi.

"FESTİVALDE CANLILAR ZARAR GÖRECEK"

15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak bütün etkinliklerde bu canlıların zarar göreceğini belirten Ergene "Böyle bir festivalle alana çıkacak olan anaç kaplumbağalar, yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Tam üreme zamanına denk gelen bir programdır. O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alanda vereceği zarar tartışılmazdır" diye konuştu.

Ergene gerekli önlemin hızla alınarak konserin belediyenin göstereceği başka bir mekanda yapılması gerektiğini söyledi.