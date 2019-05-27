Ünlü İsimlerin Sahne Alacağı Festivalde Caretta Caretta'lar Zarar Görmesin Diye Dilekçe Verildi
Prof. Dr. Serap Ergene, nesli tükenmek üzere olan Caretta Caretta'ların yuvalama alanının bulunduğu Mersin'in Mezitli İlçesindeki 100'ncü Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenecek olan ve ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin iptal edilmesi için bakanlığa başvurdu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıllarda özel bir şirkete kiralanan Mersin'in Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi deniz sahilindeki Tabiat Parkı'nda, Mersin Popfest isimli bir etkinlik yapılıyor. 3 gün düzenlenmesi beklenen festivalde Murat Boz, Aleyna Tilki, Hande Yener, Simge, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettah Can gibi başarılı isimler sahne alacak.
BAKANLIĞA BAŞVURDU
Sözcü'de yer alan habere göre; Yıllardır bölgedeki Caretta Carettalar ile ilgili çalışmalar yürüten Mersin Üniversitesi Deniz kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Caretta Caretta yuvalarının zarar göreceğini gerekçe göstererek festivalin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurdu.
109 YUVA TESPİT EDİLDİ
2006 yılından bu yana bölgede Caretta Caretta'lar için çalışma sürdürdüklerini ve şimdiye kadar 109 yuva tespit ettiklerinden bahseden Prof. Ergene "Bölge, deniz kaplumbağalarının her iki türü olan Chelonia Mydas Caretta Caretta'nın de kesiştiği ender noktalardan biridir. Ayrıca nesli tehlike altında olan başka bir endemik canlı, Kum Zambağı'nın yayılım alanını ve habitatını oluşturmaktadır." dedi.
"FESTİVALDE CANLILAR ZARAR GÖRECEK"
15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak bütün etkinliklerde bu canlıların zarar göreceğini belirten Ergene "Böyle bir festivalle alana çıkacak olan anaç kaplumbağalar, yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Tam üreme zamanına denk gelen bir programdır. O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alanda vereceği zarar tartışılmazdır" diye konuştu.
Ergene gerekli önlemin hızla alınarak konserin belediyenin göstereceği başka bir mekanda yapılması gerektiğini söyledi.
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Ah be ablacım burası türkiye kimse takmaz bu konuları gavur dediklerimiz korurda bizim insanımız korumaz ha yokmudur içinde hayvan sevgisi olan tonla vardır ama malesef aramızda bi ton hanzo dolaşıyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİN GİBİCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayvanlar arasında ayrımcılık yapmayın karetta in. eşek out olmasın. karetta yı koru hamsiyi mideye indirCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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YAV ARKADAŞ BU KAPLUMBAĞALARIN BİZE NE FAYDASI VAR? SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ. NİCE CANLILAR YOK OLUP GİTTİ TABİATIN KENDİ ÇARKI İÇİNDE ÇOK ÇOK BUNLARDA GİDE VE HAYAT DEVAM EDER. RESME BAK KOCA KOCA İNSANLAR KUM DEŞELİYOR. PEKİ KOYUNA, KEÇİYE, DANAYA, TAVUĞA YAZIK DEĞİLMİ DE ONLARI YİYORSUNUZ. BIRAKIN BU İŞLERİ YAHU. KAPLUMBAĞA DENİZCİLERE BALIKÇILARA EN ÇOK ZARAR VEREN GEREKSİZ BİR YARATIKTIR.Cevap Yaz 20 Yayından KaldırNAPOLİ: ülke senin gibi beyin yoksunları yüzünden ne hale geldi. Oksijen israfından başka bişey değilsiniz!Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır
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