Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

sanane kardes, sen yasa dinini, ne yapacin elin unlusuyle, sana mi kaldi. kendini kurtar, hos burda ne ariyosun oda mechul?

MEHMET:

lan adı üstünde mal mehmet bak knedin bile mallığını kabul ediyorsun ulan bu soytarıların nasıl bir ahlaksızlık yaptıklarını görmek ve bunları yüzlerine vurmak gerekmezmi lan