Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu
Havaların ısınmasıyla ünlü isimler de deniz sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara veren ünlülerin bikinili paylaşımları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yoğun geçen iş temposunun ardından ünlü isimler soluğu tatil mekanlarında aldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala pek çok ünlü isim iş temposuna ara vererek tatile çıktı.
Aralarında Hadise, Tuğba Özay, Nihal Candan gibi isimlerin olduğu ünlüler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bikinili fotoğrafıyla da beğeni rekoru kırdı.
İşte tatile çıkan ünlülerin bikinili pozları...
YORUMLAR (12)
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Rabbim birgünde oruç sesonu, namaz sesonu, hac sezonu açmayı nasip edder inşeALLAH ne diyeyim. dikkat edin deniz suyu yuyarsanız orucunuz bozulur. tabi umrunuzdamı oda ayır konu amaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ünlüler deniz sezonunumu actı,?Niye onlar sezony acmasa denuze girilmeyecekmiy di?Neysee dediginiz gibi olsun gercekten inanduk sezon acildigina.Mayolaru begenmek icin diyen taş olur magazincilerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bre soytarılar bre ahlaksızlar şu ramazan ayınadamı saygınız yok insanlık bu kadarmı aşağılara indi?Cevap Yaz 13 1 Yayından KaldırFATİH: sanane kardes, sen yasa dinini, ne yapacin elin unlusuyle, sana mi kaldi. kendini kurtar, hos burda ne ariyosun oda mechul?1 Yayından KaldırMEHMET: lan adı üstünde mal mehmet bak knedin bile mallığını kabul ediyorsun ulan bu soytarıların nasıl bir ahlaksızlık yaptıklarını görmek ve bunları yüzlerine vurmak gerekmezmi lanTüm 12 yorumu okumak için tıklayın6 Yayından Kaldır