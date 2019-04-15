Ünlü İsimler Yol Hikayelerini Bilkent Center'da Anlattı

Son dönemde sunduğu seyahat programıyla dikkat çeken Esmersoy, ülke ülke dolaşarak farklı kültürleri tanıtan Ayhan Sicimoğlu ile birlikte bir gezi projesi yapma hayali olduğunu söyledi.

Bu yıl yenilenerek bünyesine birçok önemli marka katan ve 20. yılını kutlayan Bilkent Center, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu ile güzel sunucu Burcu Esmersoy'u söyleşide ağırladı. İkili seyahat anılarından sanata, ülkelerin kültürlerinden müziğe birçok farklı konuyu hayranlarıyla paylaştı.

"BİRÇOK KİŞİYE İLHAM OLUYORUZ"

Yüzlerce Ankaralının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Sicimoğlu ve Esmersoy samimi açıklamalarda bulundu. Müzik ve televizyonculuk kariyeri hakkında bilgi veren Sicimoğlu, "Öncelikle ben müzisyenim, televizyoncu değilim.Müzik yolculuğu için yaptığımız geziler zamanla beğenildi ve TV programı halini aldı. 18 senedir her hafta program yapıyoruz. Birçok kişiye ilham oluyoruz" dedi.

ESMERSOY "BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DERS OLDU"

Gezdiği ülkeler arasında en garip gelen yerin Hindistan'ın Varanasi şehri olduğunu anlatan Sicimoğlu'na Esmersoy'dan yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile beraber 'Dünya Güzellerim' adlı gezi programı için Varanasi şehrine gittiklerini anlatan Esmersoy, "Sizin geziniz daha keyifli olmuştur sanırım. Çok zorlandığım bir programdı. Ekrana gelen görüntülerin en az 100 katı da yayınlanmayan görüntüler var. Benin için çok büyük bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

"YUNAN YEMEĞİ KÖTÜ YAPILMIŞ TÜRK YEMEĞİDİR"

Şimdiye kadar dünyanın çok sayıda ülkesini gezdiğini ifade eden Sicimoğlu, "Yunan Adaları yakın coğrafyada görülmesini tavsiye ettiğim yerlerin başında geliyor. Buradaki yaşam tarzı, insanlar, yemek kültürleri bizlere çok benziyor. Fakat bizim yemeklerimiz daha güzel. Yunan yemeği kötü yapılmış Türk yemeğidir. Bunu bütün dünya biliyor" diye konuştu. Ülkemizin derin ve köklü bir tarih geçmişine sahip olduğunu belirten ünlü isim " Türkiye tarih cenneti bir ülke. Bizim tarihimiz gibi renkli, canlı ve çeşitli bir tarih dünyanın hiçbir yerinde yok. Karayip Adaları'na gittim. Çok güzel bir doğası var ama tarih yok. En eski tarih 200 sene öncesine dayanıyor. Amerika kıtasına gidiyorsunuz 100 yıllık eseri tarihi diye gösteriyorlar, buna önem veriyorlar. Bizim yüzyıllar öncesine dayanan müthiş toprak altı eserlerimiz var fakat biz bunun farkında değiliz" ifadelerini kullandı.

"PROGRAM İLK ÖNCE SİCİMOĞLU'NA TEKLİF EDİLMİŞ"

'Dünya Avucunuzda' adlı seyahat programının sunuculuğunu yapan Esmersoy ise Sicimoğlu'nu kendisine örnek aldığını belirterek, "Toplam 6 bölümlük bir proje. Benden önce program Ayhan Sicimoğlu'na teklif edilmiş. Çünkü kendisi bu işlerin duayeni. Programlarını her fırsatta izliyorum ve kendime örnek alıyorum. Hayalimde Ayhan Sicimoğlu ile birlikte gezi programı yapmak var" dedi.

"KIZIM PSİKOLOĞA GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Dünyanın kötü bir hale geldiğini belirten Sicimoğlu, "Terör bütün dünyayı etkiliyor. Kızım 12 yıldır Paris'te yaşıyor fakat artık "Baba Paris'ten nefret ediyorum. Evimde oturmak istemiyorum" diyor.Kızım konser sırasında bomba patlamasıyla yakın bir arkadaşını kaybetti. Ardından oturduğu evin önünde bir araç onlarca kişiyi ezdi. Bu olaylardan çok etkilendi ve psikoloğa gitmek zorunda kaldı" dedi.

Kaynak: Bültenler