Ünlü isimler, müstehcen görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'na destek oldu
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Bekiroğlu'na ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.
Çektiği kısa videolarla adını duyurduktan sonra Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan'ın müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Çıkan görüntülerinin ardından yasal yollara başvuracağını söyleyen Bekiroğlu'na ünlü isimlerden de destek mesajları yağdı.
MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU
Fotoğrafları hacklenen ve çoğu müstehcen görüntüsü ifşa olan Aslı Bekiroğlu, fotoğrafların kısa sürede gündem olmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaparak görüntülerini yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oyuncu bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DETSEK MESAJLARI YAĞDI
Tepki mesajlarının yanı sıra binlerce destek mesajı alan oyuncuya meslektaşlarından da mesaj yağdı. Birçok ünlü isim, kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Aslı Bekiroğlu'na destek oldu. Aykübe Pusat, Selin Şekerci, Melis İşiten, Demet Özdemir, Nur Fettahoğlu, Hayrettin, Kaan Yıldırım, Seçkin Özdemir, Aslı Enver, Furkan Palalı, Atakan Işıktutan, İrem Derici, Dilan Deniz Çiçek, Ece Begüm Yücetan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı İnandık, Ümit Kantarcılar ve Hasibe Eren gibi birçok ünlü isim "Siber Suça Ortak Olma" etiketi altında Bekiroğlu'na destek oldu. Aslı Bekiroğlu da kendisine destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarını Instagram hesabından yayınlayarak teşekkür etti.
Haber Videosu: Ünlü isimler, müstehcen görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'na destek oldu
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offCevap Yaz Yayından Kaldır
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kim buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KİM TANIYO BU ÜNLÜLERİ. AMA ONLARDA AYNISINI YAPMANIN DERDİNDE OLSALAR GEREK. BELKİ OZAMAN TANINIR AMA BENCE FARKLI METOD DENESİNLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ahlaksızlık almış başını gidiyor bide buna destek çıkan ahlaksızlar var.. Memleketin geldiği duruma bak. Ne güzel söylemiş şair : ne günlere kaldık ey gazi Hünkar katır mühürdar oldu eşşek defterdarCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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iyi olmuşCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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hepsinin derdi yarın benime patlarsa ne yaparız diyeCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Tüh tüh tüh. . . vah vah vahhh. . . Evlilik yok nikah yok çıplak olmasına gerek yok. Yapılanlar ortada kardeşim. Küçük oyuncular Türk etiğini ve gelenekleri hiçe sayarlarsa olacağı bu olur.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır