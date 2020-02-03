: Ünlü isimler, müstehcen görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'na destek oldu

03.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:21

Çektiği kısa videolarla adını duyurduktan sonra Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan'ın müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Çıkan görüntülerinin ardından yasal yollara başvuracağını söyleyen Bekiroğlu'na ünlü isimlerden de destek mesajları yağdı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Fotoğrafları hacklenen ve çoğu müstehcen görüntüsü ifşa olan Aslı Bekiroğlu, fotoğrafların kısa sürede gündem olmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaparak görüntülerini yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oyuncu bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DETSEK MESAJLARI YAĞDI

Tepki mesajlarının yanı sıra binlerce destek mesajı alan oyuncuya meslektaşlarından da mesaj yağdı. Birçok ünlü isim, kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Aslı Bekiroğlu'na destek oldu. Aykübe Pusat, Selin Şekerci, Melis İşiten, Demet Özdemir, Nur Fettahoğlu, Hayrettin, Kaan Yıldırım, Seçkin Özdemir, Aslı Enver, Furkan Palalı, Atakan Işıktutan, İrem Derici, Dilan Deniz Çiçek, Ece Begüm Yücetan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı İnandık, Ümit Kantarcılar ve Hasibe Eren gibi birçok ünlü isim "Siber Suça Ortak Olma" etiketi altında Bekiroğlu'na destek oldu. Aslı Bekiroğlu da kendisine destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarını Instagram hesabından yayınlayarak teşekkür etti.

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