Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı
Haberler » Magazin » Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı - Magazin

Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün hayatını kaybeden ablası Sevgi Salgın'ı dün son yolculuğuna uğurladı. Sanat camiasının en sevilen isimlerinin başında gösterilen Ürek, bu acılı gününde yalnız bırakıldı.

20.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:06
Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan şarkıcı 'in ablası Sevgi Salgın hayatını kaybetti. Dün ablasını son yolculuğuna uğurlayan Ürek'i sanatçı dostları yalnız bıraktı.

ABLASINI KAYBETTİ

Ünlü ismin ablası dün 'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Ablasının ölümüyle yıkılan Ürek, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre: Cenazede açıklama yapan Ürek, "Anne ve babamdan sonra en büyüğümüzdü, şimdi üç kardeş kaldık. Allah kimseye hastalık vermesin çok zor bir durum." dedi.

ÜNLÜ DOSTLARI YALNIZ BIRAKTI

Ablasının ölüm haberini ve cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından duyuran Fatih Ürek'in paylaşımına ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı. Ürek'in paylaşımının altına Bengü, Buse Varol, Işıl Rençber, Seda Sayan, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Pınar Altuğ, Demet Akalın, Alişan, Lara, Deniz Seki, Gonca Vuslateri ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler taziye yorumları yaptı. Sanat camiasının sevilen isimlerinin başında gelen Ürek, bu acılı gününde yalnız kaldı. Fatih Ürek'in sayısız ünlü arkadaşları, cenaze törenine katılmadı.


Haber Videosu

: Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (21)

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler