: Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

20.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:06

Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan şarkıcı Fatih Ürek'in ablası Sevgi Salgın hayatını kaybetti. Dün ablasını son yolculuğuna uğurlayan Ürek'i sanatçı dostları yalnız bıraktı.

ABLASINI KAYBETTİ

Ünlü ismin ablası dün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Ablasının ölümüyle yıkılan Ürek, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre: Cenazede açıklama yapan Ürek, "Anne ve babamdan sonra en büyüğümüzdü, şimdi üç kardeş kaldık. Allah kimseye hastalık vermesin çok zor bir durum." dedi.

ÜNLÜ DOSTLARI YALNIZ BIRAKTI

Ablasının ölüm haberini ve cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından duyuran Fatih Ürek'in paylaşımına ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı. Ürek'in paylaşımının altına Bengü, Buse Varol, Işıl Rençber, Seda Sayan, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Pınar Altuğ, Demet Akalın, Alişan, Lara, Deniz Seki, Gonca Vuslateri ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler taziye yorumları yaptı. Sanat camiasının sevilen isimlerinin başında gelen Ürek, bu acılı gününde yalnız kaldı. Fatih Ürek'in sayısız ünlü arkadaşları, cenaze törenine katılmadı.

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