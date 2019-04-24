Ünlü İsimler 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara Ateş Püskürdü

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken ünlü isimler yaşanan olaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.

Son dönemlerde seçimlerle ilgili yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz, Alişan ve Sibel Can gibi ünlü isimler yaşadıkları üzüntüyü kişisel hesaplarından yayınladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsin"

ALİŞAN

"Bir sübyana tecavüz eden yaratıklar... Allah sizin belanızı versin. Allah sizi helak etsin. Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli."

SİBEL CAN

Günaydın demeye utandım. Paylaşım yapmaya utandım. Yazarken utandım... İnsanlığımdan utandım... 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 5 yaşındaki bir çocuğa bir meleğe.... Günah nedir bilmeyenler. Yazıklar olsun. Ayrıcalıklı tek sınıf çocuklardır..."

IŞIN KARACA

"Çocuğa tecavüz edip kaçan şerefsiz! Yakalandığın saati iple çekiyorum! Kelimelerim kifayetsiz! Yüreğim dağıldı! Çocuklarımızdan ellerinizi çekin artık! O bebeğin hayatın içine ettin şerefsiz mahluk! O çocuğun bilinç altını nasıl temizleyeceğiz! Allah'ım sen aklıma mukayyet ol! Bu şerefsiz yakalansın ve en ağır cezaya çarptırılsın! Yok yok! Benim daha iyi bir fikrim var! Seni yakaladıklarında biz kadınlara versinler seni!"

DEMET AKALIN

"5 yaş! Düşünmek bile beynimi zonklatıyor! idam gelmedikçe bu iş çözülmez! Çözülmez, çözülemez! İnsan haklarının teee"