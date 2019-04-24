Ünlü İsimler 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara Ateş Püskürdü
İstanbul Küçükçekmece'de kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Yaşanan bu olaya ünlü isimlerden tepki yağdı.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken ünlü isimler yaşanan olaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Son dönemlerde seçimlerle ilgili yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz, Alişan ve Sibel Can gibi ünlü isimler yaşadıkları üzüntüyü kişisel hesaplarından yayınladı.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
GÖKHAN ÖZOĞUZ
"Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsin"
ALİŞAN
"Bir sübyana tecavüz eden yaratıklar... Allah sizin belanızı versin. Allah sizi helak etsin. Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli."
SİBEL CAN
Günaydın demeye utandım. Paylaşım yapmaya utandım. Yazarken utandım... İnsanlığımdan utandım... 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 5 yaşındaki bir çocuğa bir meleğe.... Günah nedir bilmeyenler. Yazıklar olsun. Ayrıcalıklı tek sınıf çocuklardır..."
IŞIN KARACA
"Çocuğa tecavüz edip kaçan şerefsiz! Yakalandığın saati iple çekiyorum! Kelimelerim kifayetsiz! Yüreğim dağıldı! Çocuklarımızdan ellerinizi çekin artık! O bebeğin hayatın içine ettin şerefsiz mahluk! O çocuğun bilinç altını nasıl temizleyeceğiz! Allah'ım sen aklıma mukayyet ol! Bu şerefsiz yakalansın ve en ağır cezaya çarptırılsın! Yok yok! Benim daha iyi bir fikrim var! Seni yakaladıklarında biz kadınlara versinler seni!"
DEMET AKALIN
"5 yaş! Düşünmek bile beynimi zonklatıyor! idam gelmedikçe bu iş çözülmez! Çözülmez, çözülemez! İnsan haklarının teee"
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HAYVANLARIN bile yapmadığı bu pisliği yapan adi insanın çabuk yakalansın yakalansınki en ağır ceza verilsin. . . . . . . . küçük kızın ailesine bol sabır ve küçük yavruyada bol şifalar diler ve çabuk iyileşmesi için her gün dua edeceğim. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adalet adalet adalet idammCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu asmayanlar hakka ve adalete en büyük zülmü etmişlerdir.Ben artık Allah'ın dini ŞERİAT'ı istiyorum.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Allah bir an evvel belanı versin pislik şerefsiz. Küçücük kendini savunamayan masum temiz bir yavruya bunu yapanı LİNÇ ETMELİCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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jean leon, , , aynen, , idam sade boyle seveplere idam olsun, , , artik yeterCevap Yaz 2 Yayından Kaldır