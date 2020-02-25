Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:59

Sarıyer'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

KURTARILAMADI

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA