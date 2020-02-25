Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti
Haberler » 3. Sayfa » Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti - Haberler

Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Sarıyer'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:59
Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Sarıyer, , Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

KURTARILAMADI

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler