Ünlü İş Adamı Ertekin Dinçay, Hayatını Kaybetti!

İstanbul'un ünlü davetlerinin vazgeçilmez siması, Ortaköy'ün en renkli karakteri, ünlü yıldızların arkadaşı, sinemada dahi başından çıkarmadığı birbirinden renkli şapkalarıyla ünlü işletmeci Ertekin Dinçay, hayatını kaybetti.

EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İş ve cemiyet dünyasında 'Bay Şapka' olarak bilinen Rahmi Koç ve Hıncal Uluç'un yakın dostuErtekin Dinçay,92 yaşında vefat etti. Dün akşam evinde yaşamını yitiren Ertekin Dinçay, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Dinçay, Rahmi Koç ve Hıncal Uluç'un yakın dostuydu.

ERTEKİN DİNÇAY KİMDİR?

1927 İstanbul doğumlu. Saint Joseph Lisesi mezunu. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açtıBir dönem Fransa'daki Türk etkinliklerinin dekorasyonunu yapmak üzere Paris'te yaşadı. Aynı dönemde Yves Saint Laurent'ın vitrinlerini tasarladı. Başından hiç çıkarmadığı şapkalarıyla Bay Şapka lakabını aldı. Renkli giyimiyle erkek stilinde fark yarattı.