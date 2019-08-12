Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Şeyma Subaşı'nı fotoğraf karesinden sildi

12.08.2019 08:32

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın da olduğu arkadaş gurubuyla İbiza'da bir partiye katıldı.Parti bitiminde çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

FOTOĞRAFI KESEREK SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Partide doyasıya eğlenen Mert Alaş, Şeyma Subaşı ve Guido Senia, partinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mert Alaş, Şeyma Subaşının olduğu fotoğrafı keserek sosyal medya sayfasından paylaştı. Şeyma Subaşı ise fotoğrafın orijinalini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu. Mert Alaş'ın yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından "Mert, Şeyma ile aynı karede olmaktan rahatsız" olarak yorumlandı.