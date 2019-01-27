Ünlü Fenomen Sefa Doğanay, Ölüm Tehdidi Aldığı Hayranı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla yıldızı parlayan Sefa Doğanay, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle takipçisinden şikayetçi oldu.
Yaptığı taklitlerle büyük beğeni toplayan Sefa Doğanay'ın takipçisiyle başı dertte. Ünlü fenomen, bir hayranının kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle adliyenin yolunu tuttu.
TACİZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakırköy Adalet Sarayı'na giden Sefa Doğanay, sosyal medya üzerinden takipçisi olan Kudret T. hakkında taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
"ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNDU"
Komedyen, ''Sosyal medyadan beni iki yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım'' dedi.
YORUMLAR (7)
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Laa yürü değişikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Reklam amacı var gibiCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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YAHU BUNLARI KIM IZLIYOR.KIM BUNLARI REKLAM YAPIYOR.NE GUNLERE KALDIK.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kılık ve ses degıssın bırsey olmazCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kendini komedyen zanneden gıcık bir tipCevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır