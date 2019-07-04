Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve Google'da üst düzey yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz, Türkiye'de anneleri ile birlikte yaşayan kardeşleri Nazlım Öz hakkında suç duyurusunda bulundular.

"BİZİ BABA EVİNE ALMIYOR, TEHDİT EDİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren Mehmet ve Seval Öz kardeşler, diğer kardeşleri Nazlım Öz'ün anneleri ile birlikte yaşadığını ama kendilerini baba evine almayarak tehdit ettiği iddiasında bulundular.

"ANNEMİN AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"

Sözcü'de yer alan habere göre; Annelerinin yaşlı olduğunu ve akli melekelerinin yerinde olmadığını öne süren Mehmet Öz, Nazlım Öz'ün Sarıyer'de bulunan baba evinde yaşadığını, tehlikeli birisi olduğunu söyleyerek bu yüzden annelerinin de hayati tehlike altında olduğunu iddia ettiler.

KORUMA TEDBİRİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Mehmet Öz ayrıca Nazlım Öz hakkında koruma tedbiri uygulanması için başvuru yaptı. Başvuru üzerine Nazlım Öz hakkında Mehmet Öz'e 'hakaret ve tehdit etmeme' kararı verildi. Kararda ayrıca Nazlım Öz'ün bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavinin sağlanmasına hükmedildi.