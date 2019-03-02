Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı

Profesyonel dansçılık dalında dünya birinciliği olan direk dansçısı Ruzenka Kunstyrová, bebeği ile dans ettiği anlarla sosyal medyayı salladı.

KARİYERİNE ANNE OLDUKTAN SONRA DA DEVAM EDİYOR

Ruzenka Kunstyrova isimli genç kadın, profesyonel bir direk dansçısı. Ruzenka, anne olmadan önce gerçekleştirdiği bir dans performansını, anne olduktan sonra da devam ettiriyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya hesabında aktif olan ünlü dansçı kızı Lara'yı kucağına aldı ve direk dansı yapmaya başladı. Bebeğiyle olan ilginç deneyimini, takipçileriyle paylaşan Ruzenka, büyük ilgi gördü.

ÇOCUK KARİYERE ENGEL DEĞİL

Ayrıca Ruzenka, anneliğin kendisini daha özgüvenli ve kadınsı hissettirdiğini düşünüyor. Genç kadın, kariyer ve çocuk kavramlarının sanıldığı kadar korkunç bir ikili olmadığına da değindi.