Ünlü Besteci Altan Çetin'den, Acun Medya'ya Tazminat Davası
Söz yazarı ve besteci Altan Çetin, kendisine ait 13 eseri izin almadan 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri sürdüğü Acun Medya şirketine 35 bin TL'lik tazminat davası açtı.
2000'li yıllara damgasını vuran şarkılara imzasını atan söz yazarı ve besteci Altan Çetin, kendisine ait 13 eseri izin almadan 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri sürdüğü Acun Medya şirketine 35 bin TL'lik tazminat davası açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla dava açan Altan Çetin dilekçesinde 2000'li yıllarda eserleriyle bugünkü Türk toplumunun hafızasında kalıcı olarak yer alan eserlerin sahibi olduğunu belirtti.
ACUN'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Acun Medya'nın 13 eserini, 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri süren Altan Çetin, eserlerinin orkestra eşliğinde yarışmacı, sunucu ve vokaller eşliğinde yorumlandığını belirtti. Kendisinden izin alınmadan kullanılan eserleri için Altan Çetin, 10 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 35 bin TL tazminat istedi.
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OSES yarışmasında seslendirilen parçalara hiçbir telif hakkı ödenmiyorsa demekki bu sanatçıların derneği satılık yöneticilerle dolu. Bir zamanlar dernek içinde yaşanan iktidar kavgalarını anımsar gibiyim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Toplam 25 yapıyor yalnızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun için bi gecede gece kulübünde yediği para Acuna dokanmaz ayda 135 milyar nafaka veren kişiye şaka belli 30 tlCevap Yaz Yayından Kaldır
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Toplam 25 bin değil miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mazbata dan haber verin bırakın bunlarıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır