İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu

İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Unkapanı alt geçidini basan yağmur sularında hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın gerçek adının Sezai Güdek olduğu açıklandı.

19.08.2019 13:35
İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu

İstanbul'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.

İstanbul'da 17 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Polis, Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Ordu doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek'e ait olduğunu belirledi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi, ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.

İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • EKRAN MÜDAVİMİ ''KIL'' IN BİRİ:
    Dün öğle saatlerinde bir ulusal kanalda Canlı Yayına bağlanıp sahadan haber verdiği tartışılır muhabirin biri de etraftan kulağına gelen ilk fısıltının aslını astarını doğrulamadan ''Madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi selde hayatını kaybetti'' benzer şekilde bir haber yapmıştı. Kalp hastası ve 70''li yaşlarda bir insan nasıl madde bağımlısı olur? Lütfen vefat edenlerin anısına ve maneviyatına biraz daha hassasiyet (!)
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