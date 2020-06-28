Üniversiteye 'Turuncu Bayrak' ödülü
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Üniversiteye 'Turuncu Bayrak' ödülü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 'Turuncu Bayrak' ödülü kazandı.

Üniversiteye 'Turuncu Bayrak' ödülü
28.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:28
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 'Turuncu Bayrak' ödülü kazandı.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme neticesinde, YÖK 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik Alanında 'Turuncu Bayrak' ödülüne layık görüldüklerini duyurdu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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