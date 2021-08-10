Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021?
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Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021?

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021?
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Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Artan korona vaka sayıları öğrenciler bu yıl açılacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri 5 Ağustos tarihinde başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak. YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Üniversite tercih sonuçlarını tarihi henüz belli değil.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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