Üniversite sınav sonuçları YKS (TYT - AYT - YDT) açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?
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Üniversite sınav sonuçları YKS (TYT - AYT - YDT) açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS 1. oturum ve 2. oturum sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakabilirim? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Gibi soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Üniversite sınav sonuçları YKS (TYT - AYT - YDT) açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?
20.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:57

Geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sınav sonuçlarından sonra gözler YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav sonuçlarına çevrildi. Peki YKS sınav sonuçları hangi gün ve saatte açıklanacak detaylarını sizlere iletelim.

YKS SINAVI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta liseye geçiş sınavı olan LGS açıklanmıştı. Fakat üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınav sonuçları henüz açıklanmamış durumda. Aynı şekilde TYT, AYT ve YDT sınavları da açıklanmadı. YSK, TYT, AYT ve YDT sınavları sonucu, bakanlığın açıkladığı resmi açıklamaya göre bir değişiklik olmazsa 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacaktır.

YKS (TYT-AYT-YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS (1. oturum ve 2. oturum) sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde salı günü açıklanacaktır. Ek olarak TYT, AYT ve YDT sınavları da aynı gün içerisinde açıklanacaktır.

28 TEMMUZ SALI GÜNÜ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Saat olarak kesin bir şey yok. Fakat gün içerisinde öğlen vakitlerinde açıklanacağı düşünülüyor. Çünkü LGS sınavı da bugün öğle vakitlerinde açıklanmıştı. Bu bağlamda YKS sınav sonuçları da 28 Temmuz salı günü öğle vakitlerinde saat 12:00 - 13:00 gibi açıklanması bekleniyor. Fakat bir ihtimal sabah vakitlerinde de açıklanabilir. Ama kesin olan bir şey var. O da YKS sınav sonuçlarının bir aksilik çıkmazsa 28 Temmuz salı günü açıklanacak olması.

YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKABİLİRİM?

ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden YSK sınav sonuçlarınızı sorgulatabilirsiniz. Sisteme giriş yapıp sol menüden "İşlemler > Sonuçlarım" bölümüne girerek sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Temmuz salı günü sınavın açıklanmasından sonra 29 Temmuz çarşamba günü itibariyle YKS tercih işlemleri başlayacaktır. Tercihler yine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Tercihlerin kaç gün açık kalacağı hakkında bir bilgilendirme yapılmamıştır.

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