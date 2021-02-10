Üniversite öğrencisinden ödüllü mağaza-kafe projesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen 'im2020 İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması' düzenlendi. Yarışmada İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Pınar Yanık mağaza-kafe projesiyle ikincilik ödülü aldı.

TMMOB İçmimarlar Odası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'im2020 İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Pınar Yanık, yarışmanın 3'üncü yıl kategorisinde 151 katılımcı içerisinden "Curve Skateboard Shop" ismini verdiği mağaza-kafe projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

"PROJEDE VATANDAŞLARIN DENEYİM SAĞLAYABİLECEKLERİ BİR ALAN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

Curve Skateboard Shop ismini verdiği projeyle ilgili konuşan İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Pınar Yanık, "Projem bir alışveriş merkezinde oluşan kaykay ve paten mağazası projesi. Projemi tasarlarken hiç endişe yaşamadım. Kaykay ve paten özgürlükle nitelendirilen bir spor dalı. Bu özgürlük ruhunu projeme nasıl adapte edebileceğimi sürekli araştırdım. Bu projeyi gerçekleştirirken vatandaşların deneyim sağlayabilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. im2020 İç mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması'nda ikinci oldum. İlk etapta yarışmadan 151 kişi geçer not aldı. Birinci elemeden sonra 12 kişi kaldık ve yarışmada ikinci oldum" dedi.

"ÖĞRENCİLER YARIŞMALARA KATILMAYA ÇEKİNMESİNLER"

'im2020 İçmimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması' gibi yarışmaların öğrenciler için birer deneyim olduğunu söyleyen İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ceyda Güney Yüksel, "Öğrencimiz Pınar Yanık TMMOB İçmimarlar Odası tarafından her yıl düzenlenen öğrenci projeleri yarışmasında 151 proje arasında ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Kurumumuz içinde çok gurur verici bir ödül oldu. Projemiz bir mağaza-kafe projesidir. Hazırlanan projenin en büyük artısı özgürlük ana teması altında, bir tasarım fikriyle yola çıkılmış olmasıdır. Bu süreçte öğrencimizin ciddi bir araştırma süreci oldu. Kaykay mağazası üzerine bir çalışma yaptık. Projenin uygulanabilirliği uzun vadede baktığımızda mümkün. Öğrenciler böyle yarışmalara katılmaya çekinmesinler. Bu yarışmalar öğrenciler için birer deneyim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı