Üniversite öğrencileri yanan ormanlık alanda fidan dikti - Haberler
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Üniversite öğrencileri yanan ormanlık alanda fidan dikti

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencileri yanan ormanlık alanda fidan dikti

İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu öğrencileri, orman yangınında zarar gören alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu öğrencileri, orman yangınında zarar gören alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi işbirliğinde Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle Kuzuculu Mahallesi'nde ağustos ayında çıkan yangından etkilenen alanda etkinlik düzenlendi. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Aslan ve öğrencilerin katılımıyla 50 fidan toprakla buluştu.

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli şeflerden Faruk Özdemir, katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verdi.

Yüksekokul Sosyal Güvenlik Programı 1. sınıf öğrencisi Burhan Gündoğdu, AA muhabirine ilk defa fidan dikimi deneyimi yaşadığını belirterek, "Bu dünyada en azından fidanımız olacağı hissi mutluluk verici." dedi.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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