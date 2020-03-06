Üniversite öğrencileri Proje Pazarı'nda yarıştı

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:33

Lisans ve lisansüstü öğrencilerin projeleri İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle kurulan İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSÜTECH) tarafından düzenlenen 1. İstinye Üniversitesi Ulusal Öğrenci Proje Pazarı'nda yarıştı. 3D yazıcılarda renkli baskıya imkan sağlama temalı Co-Print Projesi birinci olurken, geri dönüştürülebilir şampuan üretimi temalı Mels Toz Şampuanları Projesi de ikinciliğe layık görüldü.

İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle kurulan İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSÜTECH) tarafından düzenlenen 1. İstinye Üniversitesi Ulusal Öğrenci Proje Pazarı, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsünde gerçekleşti. Hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin ilgi gösterdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı yetkilileri ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Direktörü İbrahim Elbaşı'nın da katılım sağladığı Proje Pazarı, İSÜTECH Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

"HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLIYOR"

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, yaptığı konuşmada her şeyin hayal etmekle başladığını söyledi.Karaöz, "Hayaller olmadan aydınlık yarınlara erişmek mümkün değil. Proje Pazarının hayallerin hayata geçmesi ve yaratıcılığın cesaretlendirilmesi hususunda bir milat olması temenni ediyorum" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul da, ülkemizin rekabetçi gücünün artması ve fikirlerin gerçeğe dönmesi amacıyla öğrencilerin teşviki noktasında katkılar sunacağına inandığı bu Proje Pazarı'nı düzenlemenin yaşattığı gururu ve heyecanı belirtti.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ CO-PRINT PROJESİ'NİN OLDU

Açılış konuşmalarının ardından, İSÜ Kurucu Rektörü ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU, İSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya, İSÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Semra Sardaş, Teknopark İstanbul Genel Md. Yard. Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran ve İTÜ Çekirdek Mentörü Dr. Ş.Naci Adalılar'dan oluşan değerlendirme jürisi, çok sayıda başvuru arasından finale kalan farklı branşlarda birçok projeyi çeşitli kriterlere göre değerlendirerek ilk üçe giren projeleri belirledi.

Proje Pazarı'nda 3D yazıcılarda renkli baskıya imkan sağlama temalı Co-Print Projesiyle Fatih Kazım Duymaz birinci olurken; yenilikçi, kullanımı kolay, az yer kaplayan, organik ve geri dönüştürülebilir şampuan üretimi temalı Mels Toz Şampuanları Projesiyle Melisa Ulucan ikinci, sanal gerçeklik ile yabancı dil öğrenme temalı MakeWords-VR Projesiyle Furkan Kaya ve ekibi üçüncü oldu.

Kaynak: DHA