Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı

Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tırın devrilmesi sonucu taşıdığı un çuvalları yola döküldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tırın devrilmesi sonucu taşıdığı un çuvalları yola döküldü.

Cengiz Ç, yönetimindeki 06 PZA 48 plakalı tır, ilçe çıkışındaki kavşağa geldiği esnada kontrolden çıkarak yana doğru devrildi.

Sürücü yara almadan kazayı atlatırken tırın arka kasasında taşıdığı un çuvalları yola dağıldı.

Yola dağılan un çuvallar kaza yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.

Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı

Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı

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AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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