Afyonkarahisar'da devrilen tırın taşıdığı un çuvalları yola dağıldı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tırın devrilmesi sonucu taşıdığı un çuvalları yola döküldü.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tırın devrilmesi sonucu taşıdığı un çuvalları yola döküldü.
Cengiz Ç, yönetimindeki 06 PZA 48 plakalı tır, ilçe çıkışındaki kavşağa geldiği esnada kontrolden çıkarak yana doğru devrildi.
Sürücü yara almadan kazayı atlatırken tırın arka kasasında taşıdığı un çuvalları yola dağıldı.
Yola dağılan un çuvallar kaza yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.