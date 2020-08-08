Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?
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Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?

Umut Evirgen yeni sevgilisi kim? Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliği nedeniyle magazin gündemine gelen Umut Evirgen, birçok ünlü mekanın işletmecisidir. Diğer yandan çeşitli ünlü isimlerle de yakın arkadaş olan Umut Evirgen nereli babası kim?

Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?
08.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:50

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile adı anılmaya başladı. Bir süre önce gezetecilerin fotoğraf makinesini gasp ettirdiği gerekçesiyle yargılanmıştır. Umut Evirgen hayatı hakkında detayları derledik.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Evirgen, 1989 yılında dünyaya geldi.Ünlü iş adamı Kemal Evirgen'in oğludur. Ünlü isimlerle ile yakın arkadaş olan Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy ve Murat Boz gibi isimlerle yakın arkadaştır. Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un, Teras Emirgan, suşi yapan Next Door ve meşhur dolap arkası mekân Gizli Kalsın (Pizza Emirgan) da Umut Evirgen'e aittir.

Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez 18 Haziran 2017 tarihinde bir mekanda görüntülenmiş ve olayın ardından iki gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edilmesine azmettirmekle yargılanmıştı. Umut Evirgen ve iki koruması hakkında hapis istemiyle iddianeme düzenlenmişti. Ünlü işletmeci, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?

Ünlü iş insanı Evirgen'in, genç oyuncu Melis Şenolsun ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?

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