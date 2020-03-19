Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir kadına kurşun yağdıran saldırgan yoldan geçen başka birinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırgan daha sonra kendini kafasından vurarak ağır yaralandı.

Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırının hedefi olan kadın ile o sırada yoldan geçen bir vatandaş seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra silahla kendisini kafasından vurarak ağır yaralandı.

Sabah 08.30 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokakta görgü tanıklarının iddiasına göre Serdar T. silahla sokakta yürüyen Sevgi F.'ye ateş etmeye başladı.

KENDİNİ DE YARALADI

Karnından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan Eray E. seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

"4-5 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Sabah 4, 5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu. Adam bir el daha ateş etti sonra da kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi ambulansı aradık 3 yaralı vardı" dedi.

Kaynak: İHA