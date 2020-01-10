Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.

10.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:06
Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Kaza, TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara istikametinde giden motosiklet, emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Otobüs sürücü frene basmasına rağmen motosiklet metrelerce aracın altında sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.


Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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