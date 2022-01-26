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Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi

Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi

Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi Kar yağışını görünce sokağa çıkıp horon oynadılar Ümraniye'de bir grup vatandaş, yerleri kaplayan bembeyaz karın üstünde horon oynayıp doyasıya eğlendi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi

Kar yağışını görünce sokağa çıkıp horon oynadılar

İSTANBUL - Ümraniye'de bir grup vatandaş, yerleri kaplayan bembeyaz karın üstünde horon oynayıp doyasıya eğlendi. O renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı mega kenti beyaz bürüdü. Dün gece saatlerinde Ümraniye'de etkili olan kar yağışıyla bir grup vatandaş sokağa çıkarak Karadeniz'in yöresel müziği eşliğinde horon çekip keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Son Dakika Haberleri

Ümraniye, kar, Güncel, Haber

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