Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi
Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi Kar yağışını görünce sokağa çıkıp horon oynadılar Ümraniye'de bir grup vatandaş, yerleri kaplayan bembeyaz karın üstünde horon oynayıp doyasıya eğlendi.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de kar üstünde horon keyfi
Kar yağışını görünce sokağa çıkıp horon oynadılar
İSTANBUL - Ümraniye'de bir grup vatandaş, yerleri kaplayan bembeyaz karın üstünde horon oynayıp doyasıya eğlendi. O renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı mega kenti beyaz bürüdü. Dün gece saatlerinde Ümraniye'de etkili olan kar yağışıyla bir grup vatandaş sokağa çıkarak Karadeniz'in yöresel müziği eşliğinde horon çekip keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.