Son dakika! Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı

16.09.2019 10:14

İstanbul Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne freni boşalan vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada 8 yolcu ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi.

8 YOLCU VE KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Kaynak: DHA