Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Ümraniye'de bir cam fabrikasında patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI
Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Haber Videosu: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti
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