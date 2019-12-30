Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti
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Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de bir cam fabrikasında patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

30.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:58
Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti

Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti
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