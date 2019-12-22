Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen feci kazada, 4 yaşındaki kız çocuğu henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Talihsiz kız çocuğu ağır yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de 4 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kız çocuğunun düşüş nedeni henüz öğrenilemedi.
DURUMU AĞIR
Olay, Ümraniye Münevver Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden Fas uyruklu İlaf el Moumen, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.