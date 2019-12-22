Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen feci kazada, 4 yaşındaki kız çocuğu henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Talihsiz kız çocuğu ağır yaralandı.

22.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:53

'de 4 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kız çocuğunun düşüş nedeni henüz öğrenilemedi.

DURUMU AĞIR

Olay, Ümraniye Münevver Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden uyruklu İlaf el Moumen, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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