: Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

22.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:53

İstanbul Ümraniye'de 4 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kız çocuğunun düşüş nedeni henüz öğrenilemedi.

DURUMU AĞIR

Olay, Ümraniye Münevver Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden Fas uyruklu İlaf el Moumen, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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