İstanbul'da 29 katlı binada yangın

İstanbul Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA