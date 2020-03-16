- Umman'da karınca istilası - Umman'da karınca istilası Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.

- Umman'da karınca istilası

MUSKAT - Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.

Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA