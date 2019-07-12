Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Peşime taktığın polisleri çek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Ankara ve İstanbul'da peşime taktığın polisleri çek" dedi.

Kişisel Twitter adresinden açıklamada bulunan Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Günboyu Gazetesi'nden Durmuş Ali Özyiğit'in haberini paylaşmıştı. Bu haberde, Bakan Soylu'nun "Bizi mülteciler bitirdi" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

SOYLU'DAN CEVAP

Soylu ise Ümit Özdağ'ın bu paylaşımına "Bir medya zararlısıyla bir insan zararlısı yalanlarda bir araya gelmişler, iftiralarla garibanlar üzerinden siyaset devşiriyorlar. Hiçbir şeye üzülmüyorum da arada Profesörlük ünvanının saygınlığına halel geliyor ona üzülüyorum" diye cevap vermişti.

"BENİMLE TARTIŞMAK CAMİ AVLUSUNDA VATANDAŞ KANDIRMAYA BENZEMEZ"

Prof. Dr. Özdağ Soylu'nun bu açıklamaları üzerine, "Ankara ve İstanbul'da peşime taktığın polisleri çek, gel kimin Türkiye'ye zarar verdiğini Tv'de halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez" yanıtını verdi.