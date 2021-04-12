Ümit Kaftancıoğlu kimdir? Ümit Kaftancıoğlu'nun ölümü!

Türk yazar ve derlemeci Ümit Kaftancıoğlu yazdığı öykü ve romanları ile tanınıyor. Bununla birlikte Kaftancıoğlu, şimdiki CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun da kayınpederidir. Son günlerde hayatı merak edilen isimler arasında yer alan Ümit Kaftancıoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Ümit Kaftancıoğlu kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk yazar ve derlemeci Ümit Kaftancıoğlu yazdığı öykü ve romanları ile tanınıyor. Bununla birlikte Kaftancıoğlu, şimdiki CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun da kayınpederidir. Son günlerde hayatı merak edilen isimler arasında yer alan Ümit Kaftancıoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki,Ümit Kaftancıoğlu kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜMİT KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Ümit Kaftancıoğlu 1935 yılında doğan Türk, yazar, derlemeci ve radyo programcısıdır.

Asıl adı Garip Tatar olan Ümit Kaftancıoğlu, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı (eski adı Saskara) köyünde doğdu. Halk aşıklarının, söz sohbet bilenlerin dizinin dibinde destan, masal, türkü, efsane dinleyerek büyüdü. Okuma ve yazmayı çok küçük yaşta öğrendi. İlkokulu bitirdikten sonra köy enstitüsüne girmek için yollara düştü. 1957'de Cılavuz Köy Enstitüsü'nü bitirdi. Üç yıl kadar Mardin'in Derik ilçesinde ilkokul, Rize'nin Pazar ilçesinde ortaokul öğretmenliği yaptı.[kaynak belirtilmeli] 1961'de Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Türlü soruşturmalardan sonra öğretmenlikten uzaklaştırıldı.

1974'te TRT'de yapımcı olarak çalışmaya başladı. Dönemeç adlı hikâyesiyle 1970 TRT Büyük Ödülü'nü aldı. Köy Odası programlarını hazırlayan ekibin sorumlusu oldu. Hakullah adlı röportajıyla 1972 Ali Naci Karacan Birincilik Armağanı'nı aldı.

ÜMİT KAFTANCIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ!

11 Nisan 1980 gününün sabahı evinden işe gitmek üzere dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğradı. Sırtına ve göğsüne isabet eden 5 kurşun nedeniyle ağır yaralanan Kaftancıoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanan Ahmet Mustafa Kıvılcım, polise verdiği ifadede Kaftancıoğlu'nu "solcu olduğu için" öldürdüğünü söyledi.Kıvılcım, Askeri Mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm edildi; fakat cezası Askeri Yargıtay tarafından bozuldu ve 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Eşi Nurcan Kaftancıoğlu Türkçe ve edebiyat öğretmenliğinden emeklidir. Bir oğlu bir kızı vardır. Doktor olan gelini Canan Kaftancıoğlu, CHP içinde siyaset yapmaktadır.

2005 yılından beri anısına her yıl Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenlenmektedir.

Eserleri

Öykü

Dönemeç (1972)

Çarpana (1975)

İstanbul Allak Bullak (1983)

Roman

Yelatan (1972)

Tüfekliler (1974)

Köroğlu Kolları (1974)

Röportaj

Hakullah (1972)

Çocuk kitapları