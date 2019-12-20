: Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak

20.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:02

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu. İsrail hava saldırılarıyla, toplu cezalandırma, sivilleri hedef alma, orantısız askeri kuvvet gibi insanlığa karşı suçlar işliyor.

İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARI

Filistinliler geçen yıl Mart ayı sonunda İsrail işgalini protesto etmek için İsrail sınırında "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" başlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı sadece o gün 15 göstericinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde oluşturulan komisyon, Mart'tan yıl sonuna kadar geçen sürede 6 binden fazla silahsız protestocunun İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğunu belirtti.

10 AYDA 189 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 10 aylık süre içinde öldürülen 189 Filistinli'den 183'ünün "atış mühimmatı" ile öldürüldüğü, bunlardan 35'inin çocuk olduğu belirtildi.

Ayrıca 3 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de üzerlerinde mesleklerini gösteren işaretler bulunmasına rağmen vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Aynı süre içinde 6106 Filistinli'nin mermiyle yaralandığı, 3908 Filistinli'nin de mermi parçaları, plastikle kaplanmış metal kurşun ve gözyaşartıcı gaz kapsülleriyle yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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