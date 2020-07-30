Uluslararası Af Örgütü: IŞİD'in yıllar önce esir aldığı Ezidi çocuklar travmayı atlatamadı 2014'te Irak'ta Ezidilerin yaşadığı bölgeye giren IŞİD, çok sayıda Ezidiyi katletti, kadın ve çocukları da esir aldı.

2014'te Irak'ta Ezidilerin yaşadığı bölgeye giren IŞİD, çok sayıda Ezidiyi katletti, kadın ve çocukları da esir aldı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre aylarca IŞİD'lilerin esiri olarak işkenceler gören çocuklar, travma sonrası strest bozukluğunu sert şekilde yaşamaya devam ediyor. Çoğu hala fiziksel sağlık sorunlarıyla da uğraşıyor.

2014'te IŞİD, Irak'ın kuzeyinde Ezidilerin yaşadığı bölgeye girdiğinde, binlerce kadını ve kız çocuğunu esir almış, çok sayıda erkek çocuğunu da katletmişti.

Ellerinden kurtulan yaklaşık 2 bin çocuk ise şu kamplarda kalıyor ve ihtiyaç duydukları bakımı alamıyorlar.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre hem kız hem erkek çok sayıda çocuk terk edilmiş durumda ve ciddi şekilde ihtiyaç duydukları uzun süreli bakımı alamıyor.

Ağustos 2014'te IŞİD'in ilerlemesi sonrası Sincar Dağı'na kaçan Ezidiler, burada IŞİD'lilerden kaçamamış; yaklaşık 7 bin kadın ve kız çocuğu kaçırılarak esir alınmıştı. Bu kadınların ve kız çocukların tamamına yakını tecavüze uğradı ve işkence gördü.

Esir alınan erkek çocukları da savaş meydanına götürüldü ve bazıları, kolları ve bacaklarını kaybetti. İşkence gören kız çocuklarının bazılarının vücutlarında geri dönüşü olmayan hasarlar oluştu.

IŞİD'lerin çocuklarına hamile kalan Ezidi kadınlar ise doğum yaptıktan sonra bebekleri kamplarda bıraktı. Uluslararası Af Örgütü, bu kadınlara şimdi çocuklarını yanına alma çağrısı yapıyor.

Örgütün Irak'ın kuzeyinde yaptığı onlarca röportajın ardından yayımladığı rapora göre, IŞİD'in esir aldığı çocukların çoğu, serbest kaldıklarından beri günlük hayatlarını büyük oranda etkileyen ve uzun vadede iyileşme göstermeyen yaralarla uğraşıyor. Travma sonrası stres bozukluğunu da yoğun şekilde yaşayan çocuklar, sık sık geçmiş günleri hatırlıyor ve kabuslar görüyor.

Çocukların anneleriyle kaldığı kamplarda eğitim yok denecek kadar yetersiz. Bu kamplarda hala on binlerce Ezidi kalıyor.

Sadece çocuklar değil, IŞİD'lilerin alıkoyarak tecavüz ettiği Ezidi kadınlar da hem psikolojik hem fiziksel yaralarla mücadele ediyor.

'Ben bu insanların çocuğunu doğurmak istemedim'

22 yaşındaki Canan, Uluslararası Af Örgütü'yle yaptığı görüşmede "Hem kendi halkıma hem tüm dünyaya, hem bizi hem de çocuklarımızı kabul etmeleri çağrısı yapmak istiyorum. Ben bu insanların çocuğunu doğurmak istemedim. Ama bir oğlan çocuk doğurmaya zorlandım" diyor.

Suriye'de IŞİD'in elinde kalan son bölge olan Deyrezzor'dan kaçarken Ezidi kadınlar, çocuklarını arkada bırakmak zorunda kaldı.

24 yaşındaki Hanan'ın da kızı, Suriye'den kaçarken IŞİD tarafından alıkonulmuş:

"Ezidi kadınlar olarak hepimiz kendimizi öldürmeyi düşündük, bazılarımız bunu denedik de..."

Uluslararası Af Örgütü'ne göre bu kadınların çocuklarıyla bir araya gelmesi gerekiyor. Örgütün kriz yanıt ekibinden direktör yardımcı Matt Wells, çocuklarından ayrılan Ezidi kadınların bunun da psikolojik çöküntüsünü yaşadığını söylüyor:

"Bu kadınlar esir alındı, işkence ve cinsel şiddet gördü. Daha fazla ceza çekmemeleri lazım, daha fazla acı çekmemeliler."