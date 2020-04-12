Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı
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Milli Park Müdürlüğü, Uludağ

Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı

Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Uludağ Milli Parkında bulunan yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları devam ediyor.

12.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:57
Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı

Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı

BURSA - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Uludağ Milli Parkında bulunan yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları devam ediyor. Fotokapana yakalanan ayı ve tilkiler bırakılan yiyecekleri afiyetle midelerine indiriyor.

Korona virüs sebebiyle sezonu erken kapayan ve ziyaretçi alınmayan Uludağ'da yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için ekipler seferber oldu. Daha önce otel ve ziyaretçilerin bıraktığı yemek artıkları ile beslenmeye alışık olan yaban hayvanlarının aç kalmaması ve yerleşim yerlerine inmesinin önlenmesi maksadıyla Uludağ Milli Park Müdürlüğü harekete geçti. Milli Park içerisinde yaban hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yemleme çalışmaları fasılasız devam ediyor.

Uludağ Milli Park Müdürlüğü ve hayırsever işletme sahipleri tarafından karpuz, tavuk, ekmek ve yeşil sebzelerden oluşan yaklaşık 5 ton yem tabiata bırakıldı. Ayrıca Milli Park içerisinde bulunan sokak hayvanları da unutulmadı.

Yemleme çalışmalarının ardından yiyeceklerin kokusunu alan ayı ve tilkiler fotokapana yakalandı. Birinin geldiği, diğerinin gittiği anlar saniye saniye kameraya yansırken, ayıların büyüklüğü ise izleyenleri ürküttü.

Uludağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı

Kaynak: İHA

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