Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Son dakika! Uludağ'da bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.
ARAMA KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.
YORUMLAR (1)
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Kesin kayıp olan kişi AhıskalıdırCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır