Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe hayatı ve biyografisi! Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ulaş Tuna Astepe merak konusu oldu. İşte Ulaş Tuna Astepe hakkında merak edilen Ulaş Tuna Astepe kimdir, Ulaş Tuna Astepe hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mayıs 1988

Kaç yaşında: 33 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli:İzmit

Boy: 1,89 m Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterinicanlandırdı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri,[4] Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı. Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem