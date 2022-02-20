Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti - Haberler
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Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

AA, Ali Atmaca - Güncel
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Sivillerin askeri eğitimi (Drone) Voleybol oynayanlar (Drone KİEV - Ukrayna-Rusya arasında gerginlik devam ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor.

Sivillerin askeri eğitimi (Drone)

Voleybol oynayanlar (Drone KİEV - Ukrayna- Rusya arasında gerginlik devam ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor. Başkent Kiev'deki Dolobetski Adasında verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan siviller katılıyor. Bir yandan siviller askeri eğitim alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynadığı dikkat çekti.

Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

AA / Ali Atmaca - Güncel

voleybol, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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